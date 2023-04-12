В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина

В селе Грушевка Криворожского района 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство. Она выпила 23 таблетки 6 разных препаратов.

По предварительным данным, причиной такого поступка стало то, что школьница не хотела ехать за границу с матерью.

Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Данный инцидент подтвердили в пресс-службе полиции Кривого Рога.

В случае необходимости обращайтесь по следующим номерам:

376-53-83, 748-07-39 – Днепропетровский центр социально-психологической помощи;

767-18-41 – телефон доверия при Днепровском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи;

753-42-61 – кризисный центр Днепропетровской клинической психиатрической больницы;

753-44-96 – номер регистратуры психиатрической больницы;

(099) 624-05-69, (067) 737-79-11 – номера Евгения Юрьева (для тех, у кого есть время и возможность системно заниматься лечением);

0800-505-085 – горячая линия психологической помощи Днепропетровской ОГА (работает с 14:00 до 18:00).

Источник: Інформатор

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