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В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина

Сегодня 22:00
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В селе Грушевка Криворожского района 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство. Она выпила 23 таблетки 6 разных препаратов.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина

По предварительным данным, причиной такого поступка стало то, что школьница не хотела ехать за границу с матерью.
 
Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
 
Данный инцидент подтвердили в пресс-службе полиции Кривого Рога.
 
В случае необходимости обращайтесь по следующим номерам:
376-53-83, 748-07-39 – Днепропетровский центр социально-психологической помощи;
767-18-41 – телефон доверия при Днепровском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи;
753-42-61 – кризисный центр Днепропетровской клинической психиатрической больницы;
753-44-96 – номер регистратуры психиатрической больницы;
(099) 624-05-69, (067) 737-79-11 – номера Евгения Юрьева (для тех, у кого есть время и возможность системно заниматься лечением);
0800-505-085 – горячая линия психологической помощи Днепропетровской ОГА (работает с 14:00 до 18:00).

Источник: Інформатор

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