В Днепропетровской области 12 сентября прогремят взрывы: где и когда

С 09:00 до 16:00 промышленно-производственное предприятие будет производить плавные испытательные взрывные работы в Терновском районе. В этом районе в 13:00 также в производственных целях проведут плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СЕВГОК» (Терновский район). В 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Он отметил, что производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет. В настоящее время также рекомендуется внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.
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