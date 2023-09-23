В Днепропетровской области 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва снаряда

Сегодня в Первомайской общине Никопольского района произошел чрезвычайный случай.
Взрыв раздался на одном из дворов. От детонации снаряда пострадал 12-летний мальчик.
По предварительной информации, дети принесли домой вражеский снаряд.
Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Не пренебрегайте правилами безопасности сами, объясните их сыновьям и дочерям. Не трогайте подозрительные предметы! Если вам случится такой – немедленно сообщите ГСЧС или полиции, – напоминает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сегодня также враг целил из тяжелой артиллерии и сбрасывал боеприпасы из БпЛА на Никопольщину. Пострадал 37-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев выезжать…
В Днепре хозяева разыскивают свою кошку.
В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину с арсеналом стрелкового оружия…
В Днепре задержали мужчину, который пытался скрыться с посылкой, не…
Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев выезжать из Крыма.
В Днепре хозяева разыскивают свою кошку.
В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину с арсеналом стрелкового оружия и взрывчатки.
В Днепре задержали мужчину, который пытался скрыться с посылкой, не заплатив денег.
В городе Каменское Днепропетровской области пьяные молодые люди едва не убили собаку.
Смертельная авария произошла в Песчанке, Новомосковского района.
Полицейские Днепра менее чем через час нашли украденный мотоцикл.
За прошедшие сутки в Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей №28.
Водная полиция Днепра арестовала мужчину, который на самодельном заборе ловил рыбу с помощью сетки.
Преступление произошло 21 сентября, в одном из частных домов на территории Криворожского района.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!