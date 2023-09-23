В Днепропетровской области 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва снаряда

Продолжается террор мирных общин Днепропетровской области.

Сегодня в Первомайской общине Никопольского района произошел чрезвычайный случай.

Взрыв раздался на одном из дворов. От детонации снаряда пострадал 12-летний мальчик.

По предварительной информации, дети принесли домой вражеский снаряд.

Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Не пренебрегайте правилами безопасности сами, объясните их сыновьям и дочерям. Не трогайте подозрительные предметы! Если вам случится такой – немедленно сообщите ГСЧС или полиции, – напоминает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня также враг целил из тяжелой артиллерии и сбрасывал боеприпасы из БпЛА на Никопольщину. Пострадал 37-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

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