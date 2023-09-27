В Днепропетровщине водитель получил тяжелые химические ожоги во время ремонта автобуса

Водитель рейсового автобуса из Лозоватки решил самостоятельно починить сломанный транспорт. Для него ремонт завершился в больнице. Как рассказал врач скорой помощи, лечивший пострадавшего, 59-летний мужчина получил тяжелые химические ожоги туловища и конечностей.
Пострадавшего на станцию скорой привезли очевидцы, которые заметили, что водителю стало плохо. В настоящее время мужчина находится в ожоговом отделении местной больницы, пишет ТРК «Рудана«.
Напомним, ранее медики спасали 12-летнего мальчика, рядом с которым разорвался снаряд. Ребенок принес взрывной предмет в свой дом, после чего тот сдетонировал. Малыша госпитализировали в больницу с многочисленными ожогами и осколочными ранениями.
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