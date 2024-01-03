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В Днепре зимой «за копейки» продают свежие кабачки

Сегодня 18:01
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Кабачками летом, конечно, никого не удивишь. Да и цены на них умеренные, особенно в сезон.

Новости Днепра про В Днепре зимой

А вот зимой этот овощ становится деликатесом, его не всюду продают, а цены кусаются.

Так, в Днепре в «Сильпо» предлагают купить кабачки за 124 грн за килограмм (и это со скидкой в 15 грн — обычная цена 139 грн).

Новости Днепра про В Днепре зимой

На сайте «АТБ» также можно найти этот овощ. Цена – 103,49 за килограмм, однако в наличии его нет.

Новости Днепра про В Днепре зимой

В «Варусе» предлагают купить кабачки импортные – 159,90 грн за килограмм.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в Сильпо продают “золотую” малину: более 2000 грн за килограмм.

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