В Днепре жители заметили странное насекомое с длинным хоботом: кто это

Очень часто в наших домах можно встретить странных насекомых.

Недавно к жителю Днепра заполз в квартиру странный жучок с длинным хоботом.

Мужчина решил узнать у знатоков, что это за насекомое. Поэтому опубликовал фото в ФБ-сообществе «Животный мир Украины».

Кто это такой ко мне заполз? Был спасен от кота и выпущен в окно. Размером до 5 мм. Днепр, 18 августа 2023, – написал мужчина.

В комментариях пользователи ФБ сообщили, что это – долгоносик желудёвый (Curculio glandium).

Отметим, желудёвый долгоносик – это небольшой жук с длинным тонким хоботком. Взрослые особи могут достигать длины от 4 до 8 мм. Эти жучки питаются преимущественно желудями.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: