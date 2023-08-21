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В Днепре жители заметили странное насекомое с длинным хоботом: кто это

Сегодня 12:58
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Очень часто в наших домах можно встретить странных насекомых.

Новости Днепра про В Днепре жители заметили странное насекомое с длинным хоботом: кто это

Недавно к жителю Днепра заполз в квартиру странный жучок с длинным хоботом.

Мужчина решил узнать у знатоков, что это за насекомое. Поэтому опубликовал фото в ФБ-сообществе «Животный мир Украины».

Кто это такой ко мне заполз? Был спасен от кота и выпущен в окно. Размером до 5 мм. Днепр, 18 августа 2023, – написал мужчина.

Новости Днепра про В Днепре жители заметили странное насекомое с длинным хоботом: кто это

В комментариях пользователи ФБ сообщили, что это – долгоносик желудёвый (Curculio glandium).

Новости Днепра про В Днепре жители заметили странное насекомое с длинным хоботом: кто это

Отметим, желудёвый долгоносик – это небольшой жук с длинным тонким хоботком. Взрослые особи могут достигать длины от 4 до 8 мм. Эти жучки питаются преимущественно желудями.

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Новости Днепра про В Днепре жители заметили странное насекомое с длинным хоботом: кто этоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре жители заметили странное насекомое с длинным хоботом: кто этоРусский

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