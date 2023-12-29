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  • В Днепре жители Тополя приручили наглую лисичку, которая требует кормить ее куриным мясом (ВИДЕО)

В Днепре жители Тополя приручили наглую лисичку, которая требует кормить ее куриным мясом (ВИДЕО)

Сегодня 20:22
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В Днепре на Тополе два года живет лисичка, требующая, чтобы ее кормили мясом.

Новости Днепра про В Днепре жители Тополя приручили наглую лисичку, которая требует кормить ее куриным мясом (ВИДЕО)

В районе жилого массива Тополь-2 уже не в первый раз замечают лисичку, которая бегает посреди многоэтажек. Недавно на нее наткнулся местный житель. Мужчина стал свидетелем того, как животное пыталось напасть на собаку в районе дома по улице Паршина. Днепрянин отметил, что людей четырехлапая не боится, однако горожанин советует избегать встречи с ней.

Как объяснили местные, эта лисичка периодически забегает на Тополь, однако постоянно живет в Опытном. Она ручная, потому люди иногда ее подкармливают. Жительница района отметила, что маленькое животное появилось здесь два года назад. С тех пор зверек иногда прибегает к домам с надеждой, что его покормят.

Днепряне утверждают, что лисичка вакцинирована, но трогать ее не стоит. Жительница района советует при встрече с животным – накормить его, тогда она снова побежит к себе домой.

Житель Тополя Дмитрий, которому удалось запечатлеть лисичку, поделился забавным видео. Мужчина говорит, что животное совсем его не боялось, а когда он бросил ему куриные обрезки, то повеселело. Однако потом рыжую хитрюгу заметила собака, которая начала гнаться за незваной гостьей.

Лисичка бежала от пса как можно дальше. Как это можно было увидеть на видео:

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