В Днепре жители переименованной улицы Софии Ковалевской требуют вернуть старое название

В Днепре требуется вернуть переименованной улице Софии Ковалевской предыдущее название.

Жители улицы Софии Ковалевской снова выступают против нового названия.

Ранее уже создавали петицию с просьбой не менять название, но недавно во время одного из масштабных этапов переименования улица Софии Ковалевской стала улицей Галины Мазепы. Это не понравилось днепрянам, поэтому на сайте электронной демократии появилось очередное обращение по этому поводу.

Автор петиции Галина просит отменить переименование улицы в Индустриальном районе Днепра и оставить старое название – Софии Ковалевской. Эту просьбу аргументирует тем, что у деятеля, в честь которого назвали топоним, тоже есть российские корни.

По словам автора обращения, Галина Мазепа уроженка Москвы, художница, иллюстратор советского периода, но какого-либо вклада в развитие Днепра или Украины не внесла.

По сравнению с Галиной Мазепой София Ковалевская не работала на советскую власть, выдающийся ученый, внесла весомый вклад как в развитие науки, так и в борьбу женщин за возможность иметь равные права с мужчинами во всех областях жизни, в том числе в научной, — говорится в петиции.

По состоянию на 8 февраля петицию подписали 29 человек. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо собрать 3 тысячи подписей.

Галина Мазепа – что известно?

Галина Мазепа – украинская художница и иллюстратор с мировым именем, а также дочь премьер-министра правительства Украинской Народной Республики Исаака Мазепы. Несмотря на то, что она родилась в Петербурге, но детские годы провела в Екатеринославе – современном Днепре.

Отец родом из Черниговщины, а мать родилась в Каменце-Подольском и была врачом-бактериологом. Родители Галины жили в Петербурге, потому что посещали там университет, но после окончания учебы переехали сначала в Екатеринослав, затем в Киев, а затем эмигрировали в Прагу.

Галина училась у выдающихся украинских художников и свое творчество тесно связывала с Украиной, хотя жила за ее пределами.

Переименование улицы Софии Ковалевской в Галины Мазепы – что говорят днепряне?

Дискуссия вокруг переименования развилась в местном Facebook-сообществе Райончик.

Мнения разделились. Кое-кто выступает против нового названия, и говорит, что «ранее было лучше». Однако есть и те, кто не прочь и не видит проблем в фигуре Галины Мазепы, ведь она хоть и родилась в Петербурге, но считается украинской художницей. В отличие от Софии Ковалевской, которая является россиянкой и считала себя такой.

Днепряне также указывают на то, что переименование произошло и старое название возвращать не будут.

Советую поступить иначе, и, думаю, это будет более эффективным: поскольку наиболее действенным является принцип «если нельзя прекратить безобразие — надо его возглавить», то лучше уж инициировать не возвращение старого названия, а переименование или созвучное с предыдущим названием (например Академика Образцова или в честь кого-то из известных жителей этой улицы, который внес большой вклад в развитие города. понравиться… Поэтому думайте… пока есть чем!- комментирует сообщение днепрянин.

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