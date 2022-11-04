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В Днепре жители некоторых проспектов остались без воды: подробности

Сегодня 13:01
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Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых проспектов остались без воды: подробности

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, ремонтные работы проводятся на ул. Владимира Антоновича, 13.

Поэтому прекращено водоснабжение:

  • ул. Владимира Антоновича, 4, 29, 13, 10, 6;
  • просп. Александра Поля, 27д;
  • просп. Пушкина, 11, 13, 15.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых проспектов остались без воды: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на четыре дня отключат газ: все адреса.

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