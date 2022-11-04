В Днепре жители некоторых проспектов остались без воды: подробности

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, ремонтные работы проводятся на ул. Владимира Антоновича, 13.
Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на четыре дня отключат газ: все адреса.
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