В Днепре жители некоторых проспектов остались без воды: подробности

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на четыре дня отключат газ: все адреса.

Так, ремонтные работы проводятся на ул. Владимира Антоновича, 13.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды.

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Вот так находка.

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