В Днепре жители двух больших жилмассивов больше суток сидят совсем без света: в чем дело

Жители части домов на ж/м Покровский и ж/м Парус более суток без электроэнергии. Причина – аварийная ситуация на электросетях, которыми питают этот район. По словам Олега Денисенко, главы администрации Новокодацкого района, проблему уже решают.
Впрочем, пока жители домов, уже более суток без света, заряжают свои гаджеты в импровизированном пункте несокрушимости, который установили во дворе многоэтажки по адресу ж/м Покровский, 5. Там сейчас работает резервный генератор.
Для ж/м Парус работает пункт несокрушимости по адресу: переулок Парусный, 3 (Днепровский лицей 54), где вы можете зарядить гаджеты и т.д.
Надеюсь на скорейшее решение проблемы компанией ДТЭК! — говорится в сообщении должностного лица.
Точных сроков, когда возобновят подачу света в дома, не называют.
Напомним, остальные жители Днепра также живут по жестким графикам отключений, ведь сегодня свет выключают сразу за четырьмя очередями.
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