В Днепре жители частного сектора одного из районов остались без воды

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня, 19 октября, жители частного сектора Амур-Нижнеднепровского района частично остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ по ул. Береговая, 1.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:

просп. О. Поля, 78, 80, 80а, 80б.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса.

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