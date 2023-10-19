В Днепре жители частного сектора одного из районов остались без воды

Сегодня, 19 октября, жители частного сектора Амур-Нижнеднепровского района частично остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ по ул. Береговая, 1.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса.
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