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В Днепре жители частного сектора одного из районов остались без воды

Сегодня 10:31
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре жители частного сектора одного из районов остались без воды

Сегодня, 19 октября, жители частного сектора Амур-Нижнеднепровского района частично остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ по ул. Береговая, 1.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре жители частного сектора одного из районов остались без воды

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:

  • просп. О. Поля, 78, 80, 80а, 80б.

Новости Днепра про В Днепре жители частного сектора одного из районов остались без воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света с 8 до 17: адреса.  

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