В Днепре женщина самостоятельно задержала мужчину, который украл у нее телефон в хостеле

В одном из хостелов Днепра мужчина попытался украсть телефон у женщины.

Вор воспользовался тем, что женщина отвернулась и схватил ее телефон. Мужчина пытался скрыться, однако дама, которую он хотел обокрасть, догнала его и задержала до приезда полиции.

Как рассказали в ГУ Нацполиции, 22 октября в одном из хостелов Шевченковского района произошла кража. К стражам порядка обратилась 41-летняя женщина и рассказала, что у нее украл телефон мужчина, с которым она была в одной комнате.

На место выехали оперативники. Как оказалось, женщина самостоятельно задержала наглого вора, который пытался скрыться, а чтобы притвориться невиновным, спрятал телефон в клумбе с цветами.

38-летнего горожанина в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли похищенное. Оказалось, что раньше у мужчины уже были проблемы с законом за кражи. Впоследствии ему сообщили о подозрении.

За совершенное преступление вору грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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