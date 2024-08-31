В Днепре женщина погибла от ножевых ранений: подозреваемый задержан

Полицейские города Днепра задержали подозреваемого в убийстве знакомой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Во время совместного отдыха подозреваемый нанес женщине несколько ножевых ранений.

От полученных травм потерпевшая скончалась.

30 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Шевченковского района обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Правоохранители выяснили, что подозреваемый пришел в гости к 41-летней женщине. В ходе общения злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил им женщину, от полученных ранений она скончалась, — говорится в сообщении правоохранителей.

В совершении преступления подозревается 31-летний житель Запорожской области.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: