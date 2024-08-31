В Днепре женщина погибла от ножевых ранений: подозреваемый задержан

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Во время совместного отдыха подозреваемый нанес женщине несколько ножевых ранений.
От полученных травм потерпевшая скончалась.
30 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов Шевченковского района обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Правоохранители выяснили, что подозреваемый пришел в гости к 41-летней женщине. В ходе общения злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил им женщину, от полученных ранений она скончалась, — говорится в сообщении правоохранителей.
В совершении преступления подозревается 31-летний житель Запорожской области.
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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