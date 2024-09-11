В Днепре женщина подожгла себя посреди улицы: что говорят в полиции

В Днепре женщина совершила самоубийство.

Случай произошел на улице Виталия Белахива. Там 53-летняя женщина облила себя спиртом и подожгла. Спасти ее не удалось. Она умерла от сильных ожогов.

По поводу этого инцидента мы обратились в полицию. Там «dnepr.info» сообщили, что женщина совершила самоубийство. Правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

“Факт имел место. По факту самоубийства следователи открыли уголовное производство”, — сообщила представитель полиции Днепра Алина Стадник.

В последнее время в Днепропетровской области растет количество самоубийств. Куда обращаться за психологической помощью:

0-800-100-102 – горячая линия Национальной психологической ассоциации; 116-111,

0-800-500-225 – национальная горячая линия для детей и молодежи Ла Страда-Украина; 15-50, 067-133-;

15-50 – телефон доверия;

73-33 – горячая линия по предотвращению самоубийств и профилактики психологического здоровья «Lifeline Ukraine».

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