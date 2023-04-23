В Днепре женщина не захотела забирать из больницы сына, сбежавшего из дома

В Днепре мама отказалась забирать из больницы потерявшегося сына.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Все произошло 4 апреля. Около 15 часов дня, маленький мальчик сбежал из собственного дома. Через два часа полиция разыскала малыша и отвезла в больницу. Ребенок был в грязной одежде и голодный.

Правоохранители нашли мать мальчика, но та была пьяной и не захотела забрать собственного сына домой.

Полицейские наведались к ней домой. Как оказалось, ребенок жил в антисанитарии, а мама не ухаживала за своим сыном.

Суд оштрафовал женщину на 850 гривен за невыполнение родительских обязанностей. Также она обязана оплатить судебный сбор в размере 536,80 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре ищут двух маленьких братиков, которых забрала из больницы мама, которую лишили родительских прав.

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