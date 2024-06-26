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  • В Днепре жалуются на группу детей, умышленно царапающих автомобили возле АТБ

В Днепре жалуются на группу детей, умышленно царапающих автомобили возле АТБ

Сегодня 15:44
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В Днепре группа детей царапает чужие автомобили.

Новости Днепра про В Днепре жалуются на группу детей, умышленно царапающих автомобили возле АТБ

О случаях вандализма сообщают в местном сообществе «Наш Левобережный-3».

Местные жители пожаловались на детей, якобы умышленно царапающих припаркованные автомобили. На днях одну из машин, которая стояла возле АТБ на проспекте Мира, 33, изуродовали. Пока владельцы транспорта сходили в магазин, неизвестные малолетние вандалы оставили две глубокие царапины на дверце.

Опасные забавы детей. Будьте внимательны, пока сходили в АТБ на (пр. Мира 33) чьи-то неадекватные дети через всю машину процарапали всю сторону, – отмечают днепряне.

Владельцы изуродованного автомобиля еще никуда не обращались, но попросили об огласке, чтобы предупредить других автомобилистов.

Напомним, в Днепре при отключении света неизвестный в капюшоне ставит отметки на дверях квартир.

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