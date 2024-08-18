В Днепре завтра снова будут действовать графики отключений света

С завтрашнего дня, 19 августа, в Украине снова будут действовать графики отключения света.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
С 17 до 21 часов будет действовать только одна очередь отключений.
Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений.В другие часы – без ограничений Причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары, — говорится в сообщении.
Раньше мы писали о такой возможности. Синоптики прогнозируют с 19 августа до 43 градусов в стране.
В Минэнерго призывают потребителей экономно использовать электроприборы и не пользоваться кондиционерами без необходимости.
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