В Днепре завершили разбирать завалы многоэтажки, изуродованной в результате атаки 28 июня

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Спасатели работали круглосуточно, вывезли около 2 тысяч тонн строительного мусора.
В результате атаки погибли три человека, 12 — пострадали.
Соболезнование семьям жертв атаки. Быстрейшего выздоровления потерпевшим. И огромная благодарность всем, кто в тот трагический вечер и все время помогал. Чрезвычайщикам, медикам, коммунальщикам, благотворителям, — говорится в сообщении председателя ОВА.
Недавно мы писали о том, что многоэтажка почти полностью обесточена. Без напряжения остаются 115 абонентов.
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