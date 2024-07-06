В Днепре завершили разбирать завалы многоэтажки, изуродованной в результате атаки 28 июня

В Днепре завершили разбирать завалы многоэтажки, которую враг разбил более недели назад.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Спасатели работали круглосуточно, вывезли около 2 тысяч тонн строительного мусора.

В результате атаки погибли три человека, 12 — пострадали.

Соболезнование семьям жертв атаки. Быстрейшего выздоровления потерпевшим. И огромная благодарность всем, кто в тот трагический вечер и все время помогал. Чрезвычайщикам, медикам, коммунальщикам, благотворителям, — говорится в сообщении председателя ОВА.

Недавно мы писали о том, что многоэтажка почти полностью обесточена. Без напряжения остаются 115 абонентов.

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