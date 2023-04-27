В Днепре заработают новые камеры автоматической фиксации автонарушений: где их установили

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре планируют увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений на дорогах.

Полный список камер с адресами можно найти ЗДЕСЬ .

Так, с 28 апреля, в Днепре нарушения скоростного режима будут фиксировать две новые камеры:

Об этом сообщили в патрульной полиции.

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