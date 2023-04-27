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  • В Днепре заработают новые камеры автоматической фиксации автонарушений: где их установили

В Днепре заработают новые камеры автоматической фиксации автонарушений: где их установили

Сегодня 11:03
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В Днепре установили новые камеры фиксации автонарушений.

Новости Днепра про В Днепре заработают новые камеры автоматической фиксации автонарушений: где их установили

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Так, с 28 апреля, в Днепре нарушения скоростного режима будут фиксировать две новые камеры:

  • ул. Набережная Заводская, 64, направлена в сторону проспекта Свободы (ограничение скорости 70 км/ч);
  • ул. Набережная Победы, 38-А, направлена в сторону Пешеходного моста на Монастырский остров (ограничение скорости 70 км/ч).

Полный список камер с адресами можно найти ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре планируют увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений на дорогах.

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