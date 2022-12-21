В Днепре заработали новые графики отключений

В Днепре вернули плановые отключения.

Как сообщили на сайте ДТЭК «Днепровские электросети», 21 декабря в Днепропетровской области заработали новые графики отключений.

В ДТЭК отметили, что предыдущие графики бездействуют. Ранее сообщалось, что в Днепре введут цветные графики, где белый цвет — есть свет, серый — нет света, а светло-серый — могут выключить, если есть такая потребность.

Теперь же в графиках только два цвета. Серый – света нет, белый – должно быть. Увидеть, по какому графику отключают у вас можно тут.

Как понять, почему у меня сейчас нет света и когда его включат?

По словам ДТЭК, в первую очередь проверьте действует ли экстренное или стабилизационное отключение на сайте или в чат-боте (Viber, Telegram). Если отключение стабилизационное – узнайте время восстановления света в графике на сайте. Если отключение экстренное – придется немного подождать, электроснабжение может отсутствовать дольше, например 6-8 часов.

Если света нет больше 10 часов — напишите в Facebook или же подайте заявку самостоятельно на сайте компании.

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