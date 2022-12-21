В Днепре заработали новые графики отключений

Как сообщили на сайте ДТЭК «Днепровские электросети», 21 декабря в Днепропетровской области заработали новые графики отключений.
В ДТЭК отметили, что предыдущие графики бездействуют. Ранее сообщалось, что в Днепре введут цветные графики, где белый цвет — есть свет, серый — нет света, а светло-серый — могут выключить, если есть такая потребность.
Теперь же в графиках только два цвета. Серый – света нет, белый – должно быть. Увидеть, по какому графику отключают у вас можно тут.
Как понять, почему у меня сейчас нет света и когда его включат?
По словам ДТЭК, в первую очередь проверьте действует ли экстренное или стабилизационное отключение на сайте или в чат-боте (Viber, Telegram). Если отключение стабилизационное – узнайте время восстановления света в графике на сайте. Если отключение экстренное – придется немного подождать, электроснабжение может отсутствовать дольше, например 6-8 часов.
Если света нет больше 10 часов — напишите в Facebook или же подайте заявку самостоятельно на сайте компании.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Согласно расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» цена новогоднего…
В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.
Бочки с водой, которые установили на случай блекаута, спрятают в…
В днепровском парке Глобы несколько дней массово пилят деревья.
Согласно расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» цена новогоднего стола для украинцев в этом году выросла почти на 44% по сравнению с предыдущим 2021 и теперь составляет 2665 грн. Эта сумма практически равна прожиточному минимуму в Украине в 2684…
В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.
Второй день жители Днепра сообщают о пробках на выезде из города на левом берегу. В Днепроводоканале объяснили, что произошло.
Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими в войне россии против Украины.
Бочки с водой, которые установили на случай блекаута, спрятают в школах.
Недавно в Покровском районе Кривого Рога чуть не утонул ребенок.
В Кривом Роге показали дно шахтной пропасти, которая похожа на декорации к апокалиптическому фильму.
Компания Илона Маска SpaceX снизила цену на технологию спутникового интернета Starlink для Украины.
В днепровском парке Глобы несколько дней массово пилят деревья.
В Днепре арендовать можно не только автомобиль, недвижимость или праздничный костюм, но и животных. Журналисты dnepr.info собрали несколько объявлений, в которых говорится о сдачи в аренду различных зверей и земноводных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!