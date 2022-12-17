В Днепре заработал ряд котельных и Приднепровская ТЭС

По состоянию на 18:00 возобновлена работа Приднепровской ТЭС. Также возобновлена работа районной котельной на Красном Камне, она обеспечивает теплом 114 домов. Также уже работает котельная на улице Руденко. Теплом обеспечены 70 домов и 1 больница.
Возобновлена работа и котельные на ул. Надежды Алексеенко. Возобновлено теплоснабжение в 54 домах и 1 больнице. Котельные на ул. Космическая, в районе Аэропорта и ул. Паникахи тоже все работают.
На котельную по пр. Гагарина коммунальным предприятием «Горзеленстрой» организован подвоз воды для возобновления работы котельной.
На Левом берегу Днепра работа районных котельных из-за отключения ДТЭК и ЦЭК электроснабжения до сих пор остановлена.
По состоянию на 18:00 КП «Комэнергосервис» запустило работу котельной на ул. Семафорная. Она обеспечивает теплом 88 домов. А вот котельная по ул. Липовая, 1 еще остановлена в связи с отсутствием давления холодного водоснабжения.
При этом коммунальщики выполняют все возможные мероприятия по подключению и запуску объектов, а также постепенно наполняют системы водой.
Днепрян просят в случае возникновения проблем с водоснабжением или отоплением, звонить по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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