Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре заработал ряд котельных и Приднепровская ТЭС

Сегодня 19:20
просмотров

По состоянию на вечер, 17 декабря, в Днепре после ракетных ударов российских оккупантов возобновлена работа некоторых котельных, а также Приднепровской ТЭС. Об этом сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета Днепра.

Новости Днепра про В Днепре заработал ряд котельных и Приднепровская ТЭС

По состоянию на 18:00 возобновлена работа Приднепровской ТЭС. Также возобновлена работа районной котельной на Красном Камне, она обеспечивает теплом 114 домов. Также уже работает котельная на улице Руденко. Теплом обеспечены 70 домов и 1 больница.

Возобновлена работа и котельные на ул. Надежды Алексеенко. Возобновлено теплоснабжение в 54 домах и 1 больнице. Котельные на ул. Космическая, в районе Аэропорта и ул. Паникахи тоже все работают.

На котельную по пр. Гагарина коммунальным предприятием «Горзеленстрой» организован подвоз воды для возобновления работы котельной.

На Левом берегу Днепра работа районных котельных из-за отключения ДТЭК и ЦЭК электроснабжения до сих пор остановлена.

По состоянию на 18:00 КП «Комэнергосервис» запустило работу котельной на ул. Семафорная. Она обеспечивает теплом 88 домов. А вот котельная по ул. Липовая, 1 еще остановлена в связи с отсутствием давления холодного водоснабжения.

При этом коммунальщики выполняют все возможные мероприятия по подключению и запуску объектов, а также постепенно наполняют системы водой.

Днепрян просят в случае возникновения проблем с водоснабжением или отоплением, звонить по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре заработал ряд котельных и Приднепровская ТЭСУкраїнська Новости Днепра про В Днепре заработал ряд котельных и Приднепровская ТЭСРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой

    Захватите с собой зонт!

    16-летний днепрянин разработал тест-систему для оценки обоняния после COVID-19
    Новости Днепра
    Вчера 16:06
    16-летний днепрянин разработал тест-систему для оценки обоняния после COVID-19

    Днепрянин Иван Зыблий разработал тест-систему, оценивающую состояние обоняния пациентов после…

    Очень спешил: в Днепре водитель снес заправочную колонку
    Новости Днепра
    Вчера 14:56
    Очень спешил: в Днепре водитель снес заправочную колонку

    Рф продолжает свой ракетный террор в отношении украинской энергосистемы, и…

    ВСУ ударили по оккупантам в Токмаке, — Генштаб
    Новости Украины
    Вчера 08:30
    ВСУ ударили по оккупантам в Токмаке, — Генштаб

    В районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны нанесли…

    Последние новости

    Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре
    Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре

    В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары.  Выбор не очень большой – в основном это сосна, елок – совсем немного, но среди всего этого привычного ассортимента попадается даже пихта. Журналисты dnepr. Info узнали, во сколько в этом году обойдется покупка…

    Сегодня 20:01
    просмотров
    В каком состоянии потерпевшие в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге
    В каком состоянии потерпевшие в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге

    В результате ракетной атаки по Кривому Рогу четверо пострадавших, в том числе семилетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре самая сложная ситуация с энергетикой: когда станет легче
    В Днепре самая сложная ситуация с энергетикой: когда станет легче

    Днепропетровск сильно пострадал от ударов 16 декабря по энергосистеме.

    Сегодня 18:55
    просмотров
    На Днепропетровщине загорелся частный дом (ФОТО)
    На Днепропетровщине загорелся частный дом (ФОТО)

    Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

    Сегодня 18:27
    0
    просмотров
    Альтернатива санкам: как выглядит самое бюджетное средство для зимних «покатушек» за 159 грн
    Альтернатива санкам: как выглядит самое бюджетное средство для зимних «покатушек» за 159 грн

    Несмотря на то, что за окном пока что плюсовая температура, синоптики обещают в дальнейшем незначительное похолодание и возможный снег. Для детей зима – это в первую очередь возможность покататься со снежных горок. Журналисты dnepr.info решили узнать, какие есть альтернативы санкам…

    Сегодня 18:07
    0
    просмотров
    Как сделать пауэрбанк из батареек (ИНСТРУКЦИЯ)
    Как сделать пауэрбанк из батареек (ИНСТРУКЦИЯ)

    Во время, когда свет может пропасть в любой момент не лишним будет иметь под рукой самодельный пауэрбанк. Он поможет зарядить телефон, к нему можно подключить светодиодную ленту, чтобы она освещала комнату или гирлянду.

    Сегодня 16:16
    просмотров
    Мэр Днепра рассказал, как живет при отключениях света: туристическая плита на кухне и сгоревший лифт
    Мэр Днепра рассказал, как живет при отключениях света: туристическая плита на кухне и сгоревший лифт

    Мэр Днепра рассказал, как живет во время отключений света.

    Сегодня 15:28
    просмотров
    В больнице скончался один из раненых во время ракетного удара по дому в Кривом Роге
    В больнице скончался один из раненых во время ракетного удара по дому в Кривом Роге

    Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге возросло до 5 человек.

    Сегодня 14:50
    просмотров
    На Поля днепряне набирают воду в бутылки из водосточных труб (ФОТО)
    На Поля днепряне набирают воду в бутылки из водосточных труб (ФОТО)

    В городе до сих пор продолжаются проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 13:35
    2
    просмотров
    Как в Днепре во время блекаута украшали елку в одном из самых больших ТЦ (ФОТО)
    Как в Днепре во время блекаута украшали елку в одном из самых больших ТЦ (ФОТО)

    В Днепре в ТЦ установили елку.

    Сегодня 13:14
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх