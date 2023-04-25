В Днепре заработал McDonald’s: многочасовые очереди и новые цены (ФОТО)

С сегодняшнего дня в Днепре заработал McDonald’s. Напомним, сеть ресторанов быстрого питания закрылась 24 февраля 2022 года и не работала в Днепре до сегодняшнего дня.

Журналисты dnepr.info отправились к ресторну McDonald’s с утра, чтобы проверить во сколько теперь обойдется картошка-фри и чизбургер, а также будут ли очереди к кассам заведения быстрого питания.

Информация об открытии McDonald’s появилась на официальном сайте компании и уже с утра ко всем ресторанам сети выстроились огромные очереди: как из тех, кто пришел к заведению пешком, так и из тех, кто приехал на МакДрайв на машине.

Возле ресторана на круге на Подстанции очередь из автомобилей начиналась почти у самого круга, а с другой стороны – шла с проспекта Гагарина. У дверей в ожидании возможности зайти томилось более 100 человек.

Заказывали люди много и из ресторана выходили с огромными пакетами или полными еды подносами. Некоторые несли покупки домой, другие ели в помещении ресторана или на летней террасе.

Посетителей пускали по нескольку человек, чтобы не создавать давки в помещении, а выводили через второй выход.

Обновились в McDonald’s и цены на меню. МакПирог с вишней теперь стоит 38 грн, Биг Тейсти 229 грн, Биг Мак 172 грн, Чикен МакНагетс от 148 до 180 грн, а МакФлури 65 грн.

Открылся McDonald’s не по всему Днепру, некоторые рестораны еще не готовы принимать клиентов.

Отметим, во время воздушной тревоги McDonald’s не работает и не обслуживает клиентов.

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