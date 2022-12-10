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В Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит

Сегодня 14:44
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Теперь можно снимать деньги в любом банкомате без комиссии.

Новости Днепра про В Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит

Крупнейшие украинские банки ввели так называемый «банкоматный национальный роуминг», предусматривающий установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сегодня мы уже получили от десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы для карт других банков за выдачу средств отменены. То есть ты пользуешься этим банкоматом, как банкоматом своего банка, — сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, идея заключается в том, что все банки для держателей карт других банков установили лимиты выдачи наличных такие же, как и для своих клиентов. Лимит может быть 10-20 тысяч.

Мы считаем, что этой суммы достаточно не только, чтобы удовлетворить настоящие потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег, — добавил он.

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Новости Днепра про В Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значитУкраїнська Новости Днепра про В Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значитРусский

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