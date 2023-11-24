Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре запустят троллейбус по новому маршруту, который заменит трамвай №1

В Днепре запустят троллейбус по новому маршруту, который заменит трамвай №1

Сегодня 13:36
просмотров

В Днепре на два дня продлили движение трамвая 1К, а с 28 ноября заработает временный троллейбусный маршрут.

Новости Днепра про В Днепре запустят троллейбус по новому маршруту, который заменит трамвай №1

Об изменениях сообщили в департаменте транспорта.

Работа временного трамвайного маршрута №1-К продлевается на два дня – до 27 ноября включительно. Временный троллейбусный маршрут № 1-К (Вокзал – пл. Героев Майдана) начнет курсировать с 28 ноября по 15 декабря 2023 года.

Напомним, что временные маршруты электротранспорта введены в связи с ремонтом аварийного трамвайного переезда на перекрестке просп. Д. Яворницкого и ул. М. Грушевского.

Все остальные этапы остаются без изменений.

Напомним, в Днепре до 15 декабря будут ремонтировать аварийные трамвайные пути в центре города. Поэтому вместо трамвая №1 курсирует трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», который частично едет по маршруту 5 трамвая. Кроме этого, троллейбус «кольцо А» работает в усиленном режиме.

Обо всех изменениях движения транспорт на время ремонта мы писали ТУТ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре запустят троллейбус по новому маршруту, который заменит трамвай №1Українська Новости Днепра про В Днепре запустят троллейбус по новому маршруту, который заменит трамвай №1Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как дистанционно открыть больничный в Днепре: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 14:23
Как дистанционно открыть больничный в Днепре: инструкция

Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти…

Наметите до 20 см снега: на Днепр и область сунет метель
Новости Днепра
Сегодня 14:20
Наметите до 20 см снега: на Днепр и область сунет метель

На Днепр сует снежный армагедон.

В центре Днепра катался пьяный тракторист
Новости Днепра
Сегодня 13:09
В центре Днепра катался пьяный тракторист

В Днепре нетрезвый водитель приехал в супермаркет на тракторе.

Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:38
Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

В Днепре до 1990-х годов было очень много автоматов с…

Последние новости

В Раде предлагают узаконить эзотерических «гуру»: появился законопроект
В Раде предлагают узаконить эзотерических «гуру»: появился законопроект

Тарологов и других эзотерических "гуру" могут внести в отдельный реестр.

Сегодня 15:01
4
просмотров
Как дистанционно открыть больничный в Днепре: инструкция
Как дистанционно открыть больничный в Днепре: инструкция

Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти на прием к семейному врачу – все документы оформляются в электронной системе и пациенту не нужны кипы справок на работе – изменение статуса больничного работодатель увидит в электронном кабинете предприятия.…

Сегодня 14:23
3
просмотров
Наметите до 20 см снега: на Днепр и область сунет метель
Наметите до 20 см снега: на Днепр и область сунет метель

На Днепр сует снежный армагедон.

Сегодня 14:20
2
просмотров
В центре Днепра катался пьяный тракторист
В центре Днепра катался пьяный тракторист

В Днепре нетрезвый водитель приехал в супермаркет на тракторе.

Сегодня 13:09
2
просмотров
Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)
Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

В Днепре до 1990-х годов было очень много автоматов с газированной водой и сиропом. Размещались они по всему городу. Но в части из них не было стаканов, поэтому все любители пить воду из автомата носили стаканы с собой. Последний автомат…

Сегодня 12:38
6
просмотров
Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильника
Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильника

В Днепре установили личность насильника 36-летней женщины.

Сегодня 12:30
5
просмотров
В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату
В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату

В Днепре разоблачили фальшивого офицера.

Сегодня 11:33
5
просмотров
В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене
В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене

Сергей Лысюк взорвался на мини в Донецком направлении.

Сегодня 10:38
4
просмотров
В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг
В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

Это шок...

Сегодня 10:00
8
просмотров
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: погиб человек
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: погиб человек

Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Сегодня 09:34
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх