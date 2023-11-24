В Днепре запустят троллейбус по новому маршруту, который заменит трамвай №1

Об изменениях сообщили в департаменте транспорта.
Работа временного трамвайного маршрута №1-К продлевается на два дня – до 27 ноября включительно. Временный троллейбусный маршрут № 1-К (Вокзал – пл. Героев Майдана) начнет курсировать с 28 ноября по 15 декабря 2023 года.
Напомним, что временные маршруты электротранспорта введены в связи с ремонтом аварийного трамвайного переезда на перекрестке просп. Д. Яворницкого и ул. М. Грушевского.
Все остальные этапы остаются без изменений.
Напомним, в Днепре до 15 декабря будут ремонтировать аварийные трамвайные пути в центре города. Поэтому вместо трамвая №1 курсирует трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», который частично едет по маршруту 5 трамвая. Кроме этого, троллейбус «кольцо А» работает в усиленном режиме.
Обо всех изменениях движения транспорт на время ремонта мы писали ТУТ.
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