В Днепре запустят троллейбус по новому маршруту, который заменит трамвай №1

В Днепре на два дня продлили движение трамвая 1К, а с 28 ноября заработает временный троллейбусный маршрут.

Об изменениях сообщили в департаменте транспорта.

Работа временного трамвайного маршрута №1-К продлевается на два дня – до 27 ноября включительно. Временный троллейбусный маршрут № 1-К (Вокзал – пл. Героев Майдана) начнет курсировать с 28 ноября по 15 декабря 2023 года.

Напомним, что временные маршруты электротранспорта введены в связи с ремонтом аварийного трамвайного переезда на перекрестке просп. Д. Яворницкого и ул. М. Грушевского.

Все остальные этапы остаются без изменений.

Напомним, в Днепре до 15 декабря будут ремонтировать аварийные трамвайные пути в центре города. Поэтому вместо трамвая №1 курсирует трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», который частично едет по маршруту 5 трамвая. Кроме этого, троллейбус «кольцо А» работает в усиленном режиме.

Обо всех изменениях движения транспорт на время ремонта мы писали ТУТ.

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