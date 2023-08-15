В Днепре заминировали железнодорожный вокзал, горсовет и все станции метро: что известно

В Днепре в понедельник, 14 августа, снова минировали метро, городской совет, больницы и железнодорожный вокзал.
Так, в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о минировании.
В них шла речь о взрывчатке в железнодорожном вокзале; здании СБУ и аэропорту; здании редакции «Днепра Оперативного», больницах и судах; на всех станциях метро и в здании Днепровского городского совета.
Об этом сообщили в горсовете.
Правоохранители проверили 63 объекта. Никаких взрывных предметов не нашли. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
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