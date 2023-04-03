В Днепре «заминировали» все торговые центры

Сообщение о минировании торговых центров было ложным.

Правоохранители обследовали 32 ТЦ и близлежащие территории, взрывных предметов не обнаружили.

Об этом сообщают в горсовете .

Вчера, 2 апреля, на почту СБУ поступило 1 сообщение о минировании всех торговых центров в Днепре.

Сегодня, 3 апреля, в Днепре и области из-за плановых работ…

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