В Днепре «заминировали» все торговые центры

Об этом сообщают в горсовете.
Правоохранители обследовали 32 ТЦ и близлежащие территории, взрывных предметов не обнаружили.
Сообщение о минировании торговых центров было ложным.
Ранее мы писали: В Днепре “заминировали” все колледжи и здание СБУ: подробности
Читайте также:
Надежда Захарченко
Автор:
Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории…
В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей…
В Днепре в понедельник, 3 апреля, на дороги Днепра вышли…
Сегодня, 3 апреля, в Днепре и области из-за плановых работ…
Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории до 90 килограмм. В матче за бронзу украинец одолел словацкого оппонента Петера Жилку.
В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей мошеннической схеме банкоматы.
В Днепре в понедельник, 3 апреля, на дороги Днепра вышли автобусы и электротранспорт, который будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Сегодня, 3 апреля, в Днепре и области из-за плановых работ отключат свет.
Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной, ведь россиян потери не останавливают.
Захватите с собой зонт!
Всего в этом топе 152 города. Днепр – на 26.
Сегодня, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался "хлопок".
В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался, как пишет российское пропагандистское издание "Риа Новости", "хлопок".
Такого мы еще не видели.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!