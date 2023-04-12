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  • В Днепре «заминировали» все школы, суды, ТЦ и больницы: специалисты обследовали 154 объекта

В Днепре «заминировали» все школы, суды, ТЦ и больницы: специалисты обследовали 154 объекта

Сегодня 08:00
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За минувшие сутки дважды поступали сообщения о масштабных минированиях в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» все школы, суды, ТЦ и больницы: специалисты обследовали 154 объекта

Одно из сообщений поступило на электронную почту ООШ №1 о минировании учебных учреждений Днепра. Специалисты обследовали 154 объекта. Взрывоопасные материалы не обнаружены. Сообщение оказалось ложным.

Второе сообщение поступило на электронную почту колл-центра СБУ в Киеве. В нем говорилось о минировании судов, торговых центров, больниц, детских садов, мостов, учебных заведений в Днепре. В результате был обследован 101 объект. Информация о минировании также не подтвердилась. 

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Новости Днепра про В Днепре «заминировали» все школы, суды, ТЦ и больницы: специалисты обследовали 154 объектаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре «заминировали» все школы, суды, ТЦ и больницы: специалисты обследовали 154 объектаРусский

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