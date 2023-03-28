В Днепре «заминировали» все колледжи и здание СБУ: подробности

Снова активизировались "минеры".

В понедельник, 27 марта, на электронную почту СБУ поступило два сообщения о минировании.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Первое – о заминировании всех колледжей. Правоохранители обследовали 28 объектов. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Еще одно сообщение касалось заминирования здания СБУ в Днепропетровской области. Полицейские обследовали здание и близлежащую территорию. Подозрительных и взрывоопасных материалов не обнаружено. Информация о заминировании также не подтвердилась.

Но отметим: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линии “101” или “102”.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений.

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