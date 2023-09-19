В Днепре «заминировали» синагогу в центре и ТЦ Appolo: что известно

В полицию поступило два сообщения о минировании в Днепре. В них говорилось о взрывчатке в ТЦ Appolo и синагоге «Золотая Роза».
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители обследовали указанные объекты. Никаких взрывных предметов они не обнаружили.
Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!
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