В Днепре «заминировали» синагогу в центре и ТЦ Appolo: что известно

Случилось это вчера, 18 сентября.

В полицию поступило два сообщения о минировании в Днепре. В них говорилось о взрывчатке в ТЦ Appolo и синагоге «Золотая Роза».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители обследовали указанные объекты. Никаких взрывных предметов они не обнаружили.

Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!

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