Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре «заминировали» семь школ: подробности

Сегодня 10:08
просмотров

Вчера, 7 февраля, в полицию Днепра поступило сообщение о "минировании" семи школ.

Новости Днепра про В Днепре

Речь шла о таких учебных заведениях: №33, №10, №76, №26, №80, №91, №13.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Правоохранители обследовали все школы и не обнаружили взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

В последнее время в Днепре активизировались «минеры». Все чаще в полицию поступают сообщения о «заминировании» торговых центовадминистративных зданий, школ, вокзалов, роддомов и т.д. Все случаи ложные.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре Українська Новости Днепра про В Днепре Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Обмеление Днепра: эксперты рассказали, почему река «сохнет» и есть ли угроза для экологии
    Новости Днепра
    Сегодня 10:34
    Обмеление Днепра: эксперты рассказали, почему река «сохнет» и есть ли угроза для экологии

    В последнее время в Днепре сильно снизился уровень воды. Кое-где…

    Гранаты, запал и патроны: под Днепром мужчина торговал оружием
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Гранаты, запал и патроны: под Днепром мужчина торговал оружием

    В Синельниково мужчина наладил схему по продаже боеприпасов.

    Есть риск аварийных отключений: ситуация с водой и теплом в Днепре на 8 февраля
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Есть риск аварийных отключений: ситуация с водой и теплом в Днепре на 8 февраля

    В Днепре 8 февраля действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.

    Выпустили около 20 снарядов: ночью Никопольский район снова попал под обстрел
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Выпустили около 20 снарядов: ночью Никопольский район снова попал под обстрел

    Ночью 8 февраля под прицелом врага снова оказался Никопольский район.

    Последние новости

    Воевал и имеет орден «За мужество»: что известно о новом руководителе ОВА Сергее Лысаке
    Воевал и имеет орден «За мужество»: что известно о новом руководителе ОВА Сергее Лысаке

    Вчера указом Президента Украины новым главой Днепропетровской областной военной администрации был назначен Сергей Лысак. Журналисты dnepr.info собрали все, что известно о новом главе ОВА.

    Сегодня 11:54
    просмотров
    Морозы крепнут: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света
    Морозы крепнут: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

    Несмотря на то, что морозы крепнут, в Днепре и области сегодня, 8 февраля, применены стабилизационные отключения света.

    Сегодня 11:17
    0
    просмотров
    Обмеление Днепра: эксперты рассказали, почему река «сохнет» и есть ли угроза для экологии
    Обмеление Днепра: эксперты рассказали, почему река «сохнет» и есть ли угроза для экологии

    В последнее время в Днепре сильно снизился уровень воды. Кое-где река "отодвинулась" от берега на 5 метров. Эксперты рассказали, почему так произошло и стоит ли волноваться.

    Сегодня 10:34
    просмотров
    Гранаты, запал и патроны: под Днепром мужчина торговал оружием
    Гранаты, запал и патроны: под Днепром мужчина торговал оружием

    В Синельниково мужчина наладил схему по продаже боеприпасов.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Есть риск аварийных отключений: ситуация с водой и теплом в Днепре на 8 февраля
    Есть риск аварийных отключений: ситуация с водой и теплом в Днепре на 8 февраля

    В Днепре 8 февраля действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Выпустили около 20 снарядов: ночью Никопольский район снова попал под обстрел
    Выпустили около 20 снарядов: ночью Никопольский район снова попал под обстрел

    Ночью 8 февраля под прицелом врага снова оказался Никопольский район.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 8 февраля: графики та маршруты
    Как работает общественный транспорт Днепра 8 февраля: графики та маршруты

    В среду, 8 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Настоящий хит: клип на песню «Байрактар» автор Тарас Боровок снял на Днепропетровщине
    Настоящий хит: клип на песню «Байрактар» автор Тарас Боровок снял на Днепропетровщине

    Автор народного хита "Байрактар" Тарас Боровок написал новую песню, которая станет саундтреком к документальному фильму о Петриковке на Днепропетровщине. В селе записали и клип к песне.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Криворожане хотят улучшение обслуживания в маршрутках: петиция
    Криворожане хотят улучшение обслуживания в маршрутках: петиция

    Жители Кривого Рога зарегистрировали петиции с требованием по улучшению обслуживания в маршрутных такси.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Ушла из дома и не вернулась: в Кривом Роге уже две недели разыскивают Марию Макогон
    Ушла из дома и не вернулась: в Кривом Роге уже две недели разыскивают Марию Макогон

    Криворожские полицейские сообщили, что разыскивают пенсионерку Марию Макогон, пропавшую без вести две недели назад.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх