В Днепре «заминировали» семь школ: подробности

Речь шла о таких учебных заведениях: №33, №10, №76, №26, №80, №91, №13.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Правоохранители обследовали все школы и не обнаружили взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.
В последнее время в Днепре активизировались «минеры». Все чаще в полицию поступают сообщения о «заминировании» торговых центов, административных зданий, школ, вокзалов, роддомов и т.д. Все случаи ложные.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции.
Читайте также:
Автор:
В последнее время в Днепре сильно снизился уровень воды. Кое-где…
В Синельниково мужчина наладил схему по продаже боеприпасов.
В Днепре 8 февраля действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Ночью 8 февраля под прицелом врага снова оказался Никопольский район.
Вчера указом Президента Украины новым главой Днепропетровской областной военной администрации был назначен Сергей Лысак. Журналисты dnepr.info собрали все, что известно о новом главе ОВА.
Несмотря на то, что морозы крепнут, в Днепре и области сегодня, 8 февраля, применены стабилизационные отключения света.
В последнее время в Днепре сильно снизился уровень воды. Кое-где река "отодвинулась" от берега на 5 метров. Эксперты рассказали, почему так произошло и стоит ли волноваться.
В Синельниково мужчина наладил схему по продаже боеприпасов.
В Днепре 8 февраля действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Ночью 8 февраля под прицелом врага снова оказался Никопольский район.
В среду, 8 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Автор народного хита "Байрактар" Тарас Боровок написал новую песню, которая станет саундтреком к документальному фильму о Петриковке на Днепропетровщине. В селе записали и клип к песне.
Жители Кривого Рога зарегистрировали петиции с требованием по улучшению обслуживания в маршрутных такси.
Криворожские полицейские сообщили, что разыскивают пенсионерку Марию Макогон, пропавшую без вести две недели назад.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!