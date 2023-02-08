В Днепре «заминировали» семь школ: подробности

Правоохранители обследовали все школы и не обнаружили взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Вчера, 7 февраля, в полицию Днепра поступило сообщение о "минировании" семи школ.

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