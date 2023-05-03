В Днепре «заминировали» почти 200 зданий: подробности

Во вторник, 2 мая, в Днепре специалисты проверяли 2 сообщения о минированиях.

Дежурный СБУ вчера получил сообщение о минировании парка имени Гагарина. Его обследовали. Взрывоопасные материалы не были обнаружены.

Также на колл-центр СБУ поступило сообщение о минировании районных судов, школ, больниц, торговых центров и аэропорта в Днепре. Были обследованы 196 объектов: 14 зданий суда, 114 учреждений общего среднего образования, 34 больницы, 33 торговых центра, 1 аэропорт. Это сообщения о минировании также не подтвердилось.

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