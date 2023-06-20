В Днепре «заминировали» PASSAGE и «Мост-Сити»: что известно

Сообщение о минировании поступило на электронную почту СБУ.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Правоохранители обследовали торговые центры. Информация не подтвердилась, взрывоопасные предметы не были обнаружены.
Внимание: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения!
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Александра Лучка
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