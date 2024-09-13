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В Днепре «заминировали» лицей «Борисфен»: что известно

Сегодня 09:25
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Полиция обследовала лицей "Борисфен".

Новости Днепра про В Днепре

12 сентября на телефон приемной КЗО «Лицей «Борисфен» ДМР поступило сообщение о его заминировании.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Полиция и сотрудники взрывотехнической службы провели обследование лицея и не обнаружили взрывных устройств. Информация о заминировании не подтвердилась.

Напомним, ранее мы писали, что в больнице на Днепропетровщине пациент обнаружил в ящике гранату.

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