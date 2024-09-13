В Днепре «заминировали» лицей «Борисфен»: что известно

12 сентября на телефон приемной КЗО «Лицей «Борисфен» ДМР поступило сообщение о его заминировании.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Полиция и сотрудники взрывотехнической службы провели обследование лицея и не обнаружили взрывных устройств. Информация о заминировании не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали, что в больнице на Днепропетровщине пациент обнаружил в ящике гранату.
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