В Днепре «заминировали» лицей «Борисфен»: что известно

Полиция обследовала лицей "Борисфен".

12 сентября на телефон приемной КЗО «Лицей «Борисфен» ДМР поступило сообщение о его заминировании.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Полиция и сотрудники взрывотехнической службы провели обследование лицея и не обнаружили взрывных устройств. Информация о заминировании не подтвердилась.

Напомним, ранее мы писали, что в больнице на Днепропетровщине пациент обнаружил в ящике гранату.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: