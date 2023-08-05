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В Днепре «заминировали» больницы, суды и 191 детский сад

Сегодня 11:23
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Только за 1 сутки гсчсники проверили множество объектов.

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За минувшие сутки гсчсники совершили 11 выездов, 4 вызова касались ликвидации пожаров.

Сообщения о минировании приходили на горячую линию и на электронную почту.

Неизвестные сообщали об опасности в зданиях больниц, садов и в здании редакции наших коллег из «Днепр оперативный».

«Сотрудники полиции проверили здания УСБУ, помещения 155 учебных заведений, 9 территориальных центров комплектования и социальной поддержки и 6 станций метро», — сообщает Днепровский городской совет.

Все сообщения оказались ложными. Взрывчатые предметы найдены не были.

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