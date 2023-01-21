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В Днепре «заминировали» более 30 школ: полиция проверила каждую

Сегодня 13:20
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На электронную почту СБУ поступило сообщение о минировании нескольких школ в Днепре без уточнения адресов.

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В связи с этим сотрудникам полиции пришлось проверить 32 учебных заведения и прилегающие к ним территории. 

Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

Никаких взрывоопасных предметов на осмотренных локациях обнаружено не было. Информация о минировании оказалась фейком. 

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