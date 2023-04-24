В Днепре «заминировали» более 100 объектов: подробности

Информация о минировании не подтвердилась, взрывоопасные материалы не были обнаружены.

О минировании судов, торговых центров, больниц, мостов и вокзалов Днепра сообщили в call-центр СБУ.

Вчера, 23 апреля, специалисты проверяли сообщение о минировании более 100 объектов в Днепре.

В Днепре планируется достроить проблемную многоэтажку на бульваре Славы.

23 апреля на улице Василия Стуса в Павлограде под капотом…

Основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и…

Сегодня, 24 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…

Как в Днепре работает общественный транспорт 24 апреля Сегодня, 24 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

ВСУ отразили 60 атак, — Генштаб Основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. просмотров