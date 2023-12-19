В Днепре «заминировали» 794 госучреждения и все ТЦ: что известно

В понедельник, 18 декабря, в полицию поступило 3 сообщения о минировании в Днепре. В них говорилось о взрывчатке:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Полицейские никаких взрывных предметов не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!
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