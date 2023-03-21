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В Днепре «заминировали» 5 торговых центров: подробности

Сегодня 09:00
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В 5 торговых центрах Днепра 20 марта искали взрывчатку.

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» 5 торговых центров: подробности

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра. 

Сообщение о минировании поступило на электронную почту Главного управления Национальной полиции. Там было указано, что в торговых центрах заложено 5 сумок со взрывчаткой.

Полиция проверила 5 ТРЦ и близлежащие территории:

  • ТРЦ «Калина»;
  • ТРЦ «Березинский»;
  • ТРЦ «Сектор»;
  • ТРЦ «Вавилон»;
  • ТРЦ «Наша Правда».

Информация о минировании не подтвердилась. Какие-либо взрывные устройства в заведениях обнаружены не были. 

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Новости Днепра про В Днепре «заминировали» 5 торговых центров: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре «заминировали» 5 торговых центров: подробностиРусский

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