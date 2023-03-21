В Днепре «заминировали» 5 торговых центров: подробности

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.
Сообщение о минировании поступило на электронную почту Главного управления Национальной полиции. Там было указано, что в торговых центрах заложено 5 сумок со взрывчаткой.
Полиция проверила 5 ТРЦ и близлежащие территории:
Информация о минировании не подтвердилась. Какие-либо взрывные устройства в заведениях обнаружены не были.
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