В Днепре «заминировали» 5 торговых центров: подробности

В 5 торговых центрах Днепра 20 марта искали взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту Главного управления Национальной полиции. Там было указано, что в торговых центрах заложено 5 сумок со взрывчаткой.

Полиция проверила 5 ТРЦ и близлежащие территории:

ТРЦ «Калина»;

ТРЦ «Березинский»;

ТРЦ «Сектор»;

ТРЦ «Вавилон»;

ТРЦ «Наша Правда».

Информация о минировании не подтвердилась. Какие-либо взрывные устройства в заведениях обнаружены не были.

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