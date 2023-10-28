В Днепре «заминировали» 35 торговых центров

Вчера в Днепре снова активизировались телефонные воры.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Сообщение о минировании 35 торговых центров поступило на электронную почту колл-центру СБУ.

Полицейские вместе со взрывотехниками проверили помещение ТЦ и близлежащих территорий.

Опасных веществ при проверке обнаружено не было.

Если «шутника» найдут, ему может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.

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