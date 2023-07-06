В Днепре заминировали 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ и завод металлоконструкций: что известно

В Днепре вчера, 5 июля, заминировали 147 объектов.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Так, сообщили о взрывчатке в 31 магазине Varus, 97 магазинах «АТБ», 10 отделениях Государственной миграционной службы, магазине «Велик-ролик», ТРЦ «Караван», ТРЦ «Неоплаза», Индустриальном и Чечелевском районных судах, Днепропетровском областном центре занятости, помещениях застройщика «Алеф-Эстейт», Государственном архиве, а также на заводе металлоконструкций.
Правоохранители обследовали 147 объектов. Информация о минировании не подтвердилась, никаких взрывных предметов не нашли.
Но если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию «101» или «102»!
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