В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку

Сообщение о минировании районных судов, детских садов, торговых центров и здания СБУ в Днепре поступило на электронную почту колл-центра Службы безопасности в Киеве.
Полицейские проверили 241 объект: 14 судебных учреждений, 191 детский сад, 35 торговых центров, 1 здание УСБУ. Ни в одном здании не нашли никаких взрывоопасных материалов. Информация о минировании оказалась ложной.
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