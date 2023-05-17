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В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку

Сегодня 08:00
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В Днепре в очередной раз «заминировали» 241 объект – садики, СБУ, торговые центры и суды.

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» 241 объект: где искали взрывчатку

Сообщение о минировании районных судов, детских садов, торговых центров и здания СБУ в Днепре поступило на электронную почту колл-центра Службы безопасности в Киеве.

Полицейские проверили 241 объект: 14 судебных учреждений, 191 детский сад, 35 торговых центров, 1 здание УСБУ. Ни в одном здании не нашли никаких взрывоопасных материалов. Информация о минировании оказалась ложной.

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