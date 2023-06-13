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В Днепре заметили самую большую осу Европы (ФОТО)

Сегодня 13:37
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Осу, занесенную в Красную книгу, заметили в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре заметили самую большую осу Европы (ФОТО)

Об этом днепрянка Катя Золотуха рассказала в сообществе «Животный мир Украины». Насекомое посетило балкон горожанки и поразило своими размерами.

Днепр. 11.06.23. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что за насекомое, похоже на шершня, но не уверена, — пишет Екатерина.

Как отметили в комментариях, на фото сколия-гигант. Это самая большая оса, которую можно встретить в Европе. Длина тела самок достигает 5,5 сантиметров. Скорее всего, на фото самец, ведь они немного меньше по размеру.

Сколии безопасны для людей. Их яд, даже слабее чем у обычной осы, поэтому если гигантское насекомое вас ужалит – не переживайте.

Они занесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид. Встретив огромное насекомое, люди его убивают, из-за чего популяция этих созданий стремительно падает. Поэтому если вы увидели это насекомое вживую – считайте себя счастливчиком, ведь это удается не каждому.

Сколии любят теплую, солнечную, безветренную погоду, поэтому встретить их можно с конца мая до начала сентября. Живут в одиночку, не собираются роями. Питаются они в основном травой и нектаром, из-за чего этих насекомых называют вегетарианцами.

Напомним, ранее на Левобережном был замечен крупнейший краснокнижный жук Европы.

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