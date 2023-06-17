В Днепре заметили самого большого паука в Украине с десятком деток на спине (ФОТО)

Выглядит жутковато.

В Днепре сегодня заметили самого большого паука в Украине с десятком деток на спине.

Фото опубликовала в Facebook днепрянка Надежда Лиштва.

Это тарантул южнорусский (в народе же называется мизгирь) – самый большой паук в Украине, один из самых больших в Европе. Размер тела – до 4 см, с ногами – до 7 см. Вес тела от 2,6 до 7 граммов. Тело покрыто серыми и белыми волосками разной длины, поэтому выглядит мохнатым.

Самка весной откладывает 200—700 яиц в кокон, который согревает на солнце, выползая на край норки. После вылупления маленьких паучков (обычно в мае) она собирает их себе на спинную часть брюшка и путешествует, время от времени сбрасывая часть потомков и, таким образом, распространяя их.

Отметим, эти пауки считаются ядовитыми, а вот опасными они являются только для беспозвоночных, которыми питаются чаще всего.

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