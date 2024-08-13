В Днепре заметили рыбаков, умеющих «ходить по воде»

В Днепре зафиксировали рыбаков, стоявших на воде посреди реки.

В Днепре заметили рыбаков, стоящих по колено в воде вдали от берега и без лодки. Из-за обмеления, иногда реку действительно можно перейти вброд, а затем найти песчаные островки, где можно стоять и ловить рыбу. Однако делать это лучше только опытным людям.

Фото опубликовал в Facebook Константин Анатольевич.

“Днепр стремительно мелеет! Это, конечно, еще не так критично как в Херсоне или Запорожье, но…”, — написал днепрянин.

Напомним, что недавно мы писали, что из-за обмеления на реке Днепр можно увидеть известные пороги, которые были под водой. Также мы сообщали, что река Днепр стремительно обмелела из-за исчезновения Каховского водохранилища и аномальной жары.

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