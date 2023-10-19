В Днепре заметили редкий цветок, который занесен в Красную книгу (ФОТО)

Иногда в Днепре можно встретить необычных животных и редкие растения.
Так, днепрянка Элеонора Синдеева заметила в одном из районов города очень красивый цветок.
Фото женщина опубликовала в ФБ-сообществе «Растительный мир Украины».
В комментариях под постом долго шли дискуссии, что это за растение. Затем пришли к выводу, что это — шафран прекрасный (Crocus speciosus). Он занесен в Красную книгу Украины в статусе «Уязвимый».
Похоже, что наконец сходимся на версии, что это шафран прекрасный (Crocus speciosus), ККУ. Спасибо всем, кто присоединился к дискуссии! Днепр, 15.10.2023, – отметила Элеонора.
Где именно растет этот цветок – женщина не рассказала, возможно, чтобы защитить его от вандалов.
Отметим, шафран прекрасный – многолетнее растение семейства Ирисовые, или Касатиковые. Чаще всего встречается в северной и центральной части Турции, на Кавказе, в Закавказье, на севере Ирана, в украинском Крыму.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле школы зафиксировали нашествие змей.
Читайте также:
Автор:
В Украине мобилизация и военное положение введены пока что до…
Рейтинг опубликовали на сайте Опендата.
В холодное время года одним из лучших «обогревателей» может быть…
В Днепре 19 октября было шумно.
В Украине мобилизация и военное положение введены пока что до 15 ноября, но уже очевидно, что после этой даты они будут продлены. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, при условии, что они пригодны к военной…
Правоохранители проводят проверку.
Рейтинг опубликовали на сайте Опендата.
В холодное время года одним из лучших «обогревателей» может быть кот или кошка. В добавок мурчание зверя и игра с ним способны снять стресс и улучшить настроение.
Сегодня, 19 октября, жители Днепра слышали взрыв.
Умер актер Сергей Гладков, игравший Мужика в "Деревне дураков".
В Днепре 19 октября было шумно.
Важная информация!
Сейчас в больнице находятся два человека, получившие ранения в результате удара по поселку Обуховка.
Рынок «Озерка» появился в Днепре почти 140 лет назад. С 1886 года и до сих пор он является самым популярным рынком города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!