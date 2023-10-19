В Днепре заметили редкий цветок, который занесен в Красную книгу (ФОТО)

Природа восхищает!

Иногда в Днепре можно встретить необычных животных и редкие растения.

Так, днепрянка Элеонора Синдеева заметила в одном из районов города очень красивый цветок.

Фото женщина опубликовала в ФБ-сообществе «Растительный мир Украины».

В комментариях под постом долго шли дискуссии, что это за растение. Затем пришли к выводу, что это — шафран прекрасный (Crocus speciosus). Он занесен в Красную книгу Украины в статусе «Уязвимый».

Похоже, что наконец сходимся на версии, что это шафран прекрасный (Crocus speciosus), ККУ. Спасибо всем, кто присоединился к дискуссии! Днепр, 15.10.2023, – отметила Элеонора.

Где именно растет этот цветок – женщина не рассказала, возможно, чтобы защитить его от вандалов.

Отметим, шафран прекрасный – многолетнее растение семейства Ирисовые, или Касатиковые. Чаще всего встречается в северной и центральной части Турции, на Кавказе, в Закавказье, на севере Ирана, в украинском Крыму.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле школы зафиксировали нашествие змей.

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