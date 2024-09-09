В Днепре заметили прожорливого «горбатого» вредителя, происходящего из Северной Америки

На территории Днепра обнаружили редкого древесного клопа.

В Днепре заметили необычное насекомое — цикаду горбатку, происходящую из Северной Америки.

Заснял «горбатое» насекомое Andrey Snegir, сообщает Днепр Регион.

Невооруженным глазом можно заметить, что свое название этот клоп получил не просто так, а из-за характерного выступа на спине, похожего на горб или рог. Иногда его еще называют буйволовидной цикадкой.

Несмотря на его симпатичный вид, владельцам культурных посевов следует бояться появления этого вредителя, потому что его отличительной чертой является прожорливость. Может есть абсолютно все: от ивы до малины, а «закусывать» любит персиком. Самая любимая еда – виноград, а также молодые растения.

Последствия его деятельности могут проявиться даже спустя год или более с момента причинения вреда. В частности, это происходит, если самка откладывает яйца, тем самым повреждая растение.

Заметить сразу его не удастся из-за ярко-зеленого цвета панциря, а поймать почти невозможно — этот вид вредителей ловкий, также умеет прыгать и летать.

Каким образом такое экзотическое для Днепропетровщины насекомое попало в регион непонятно, однако отметим, что впервые его появление зафиксировали в Закарпатье в 1963 году. Скорее всего, с тех пор ее вид путешествовал по многим регионам Украины и уже успел поселиться в Днепре.

Напомним, на Днепропетровщине заметили выносливого паука-хищника, меняющего цвет.

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