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В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Сегодня 17:00
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Иногда эти насекомые удивляют!

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

На днях в Днепре на улице заметили муравья-богатыря – насекомое тянуло огромный окурок.

Фото опубликовал днепрянин Григорий Безотосный в ФБ-сообществе «Животный мир Украины».

Мужчина поинтересовался, зачем муравей тянет окурок.

Кто может это объяснить. Зачем? – написал Григорий.

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

В комментариях под постом разгорелась дискуссия.

Одни считают, что насекомое делает то, что не сделал недобросовестный курильщик – тянет окурок в мусорку.

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Другие пишут, что муравей собирает «стройматериалы».

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Также нашлись сторонники конспирологических теорий, которые пишут, что это муравей-диверсант, который будет «курить на россии там, где еще не попало».

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

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Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурокУкраїнська Новости Днепра про В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурокРусский

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