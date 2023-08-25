В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

На днях в Днепре на улице заметили муравья-богатыря – насекомое тянуло огромный окурок.
Фото опубликовал днепрянин Григорий Безотосный в ФБ-сообществе «Животный мир Украины».
Мужчина поинтересовался, зачем муравей тянет окурок.
Кто может это объяснить. Зачем? – написал Григорий.
В комментариях под постом разгорелась дискуссия.
Одни считают, что насекомое делает то, что не сделал недобросовестный курильщик – тянет окурок в мусорку.
Другие пишут, что муравей собирает «стройматериалы».
Также нашлись сторонники конспирологических теорий, которые пишут, что это муравей-диверсант, который будет «курить на россии там, где еще не попало».
Читайте также:
Автор:
Правоохранители задержали 38-летнего злоумышленника.
Ни убрать, ни телевизор посмотреть.
Желаем девушке победы!
Вчера, 24 августа, в Кривом Роге на одном из предприятий…
Правоохранители задержали 38-летнего злоумышленника.
В Днепре на Монастырском острове в День Независимости произошла резня.
Ни убрать, ни телевизор посмотреть.
В Новомосковске хотят установить новый туалет.
Желаем девушке победы!
Нужна помощь.
В Днепре будут судить мужчину, который насиловал несовершеннолетних.
До полномасштабного вторжения в Украине снималось большое количество сериалов и фильмов с украинскими актерами. Некоторых из них раньше можно было увидеть на сцене в разных театрах Днепра.
Вчера, 24 августа, в Кривом Роге на одном из предприятий произошел несчастный случай.
В Днепре возобновлена работа автовокзала, который 24 августа пострадал от ракетного удара.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!