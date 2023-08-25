В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Иногда эти насекомые удивляют!

На днях в Днепре на улице заметили муравья-богатыря – насекомое тянуло огромный окурок.

Фото опубликовал днепрянин Григорий Безотосный в ФБ-сообществе «Животный мир Украины».

Мужчина поинтересовался, зачем муравей тянет окурок.

Кто может это объяснить. Зачем? – написал Григорий.

В комментариях под постом разгорелась дискуссия.

Одни считают, что насекомое делает то, что не сделал недобросовестный курильщик – тянет окурок в мусорку.

Другие пишут, что муравей собирает «стройматериалы».

Также нашлись сторонники конспирологических теорий, которые пишут, что это муравей-диверсант, который будет «курить на россии там, где еще не попало».

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