В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

Юношу, ехавшего снаружи трамвайного вагона в Днепре, прозвали «трамвайным уклонистом», ведь пассажир таким образом уклоняется от оплаты проезда. Видео происшествий безбилетника-экстремала выложили в городском тг-канале.
В комментариях к видео днепряне отметили, что юноша, скорее всего, едет в сторону военкомата в районе Озерки, поэтому его трудно назвать «уклонистом» в привычном для этого смысле.
Горожане также ностальгируют по временам, когда и сами занимались зачеперством, чтобы не платить за проезд.
Даже когда проезд был 3 коп. были такие зацеперы, но тогда было удобнее, на старых трамваях сзади была лестница и смельчаки висели на ней! – отмечает горожанин.
Днепряне говорят, что в 90-х это было нормальным местом для пассажира, а один из комментаторов вспоминает, что и сам таким образом катался в университет. Однако горожане напомнили о трагических случаях среди решившихся проехаться «с ветерком».
Много лет назад, вот так катаясь на трамвае 1 маршрута, размазало мальчика лет 8. Части тела собирали по всему проспекту, – рассказывает горожанин.
Действительно, такие развлечения могут быть опасны и завершиться трагедией, поэтому лучше не рисковать жизнью и проехаться внутри салона.
Напомним, мы раньше писали о том, как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зачеперы» и езда с открытой дверью.
Читайте также:
Автор:
В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.
Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает…
Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за…
Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее…
Жителя Никополя обвиняют в мародерстве.
Причина проблем с отоплением в Кривом Роге – российские удары, из-за которых система отопления дала сбой.
Присмотритесь внимательно к фото!
Похоже, Новомосковск таки будет называться Самар.
В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.
Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает менее 15 лет не могут получать пенсию. Государство вместо этого выплачивает им социальную помощь. Каждый год сумма помощи может меняться, поскольку зависит от суммы прожиточного минимума.
Птицу спасали сотрудники ГСЧС.
В сети вспомнили вдохновляющее обращение Мустафы Джемилева, где он спрогнозировал судьбу оккупированного Крыма.
Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
В общине на Днепропетровщине могут остановить помповую станцию из-за долгов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!