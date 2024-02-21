В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

В Днепре заметили трамвайного зацепера.

Юношу, ехавшего снаружи трамвайного вагона в Днепре, прозвали «трамвайным уклонистом», ведь пассажир таким образом уклоняется от оплаты проезда. Видео происшествий безбилетника-экстремала выложили в городском тг-канале.

В комментариях к видео днепряне отметили, что юноша, скорее всего, едет в сторону военкомата в районе Озерки, поэтому его трудно назвать «уклонистом» в привычном для этого смысле.

Горожане также ностальгируют по временам, когда и сами занимались зачеперством, чтобы не платить за проезд.

Даже когда проезд был 3 коп. были такие зацеперы, но тогда было удобнее, на старых трамваях сзади была лестница и смельчаки висели на ней! – отмечает горожанин.

Днепряне говорят, что в 90-х это было нормальным местом для пассажира, а один из комментаторов вспоминает, что и сам таким образом катался в университет. Однако горожане напомнили о трагических случаях среди решившихся проехаться «с ветерком».

Много лет назад, вот так катаясь на трамвае 1 маршрута, размазало мальчика лет 8. Части тела собирали по всему проспекту, – рассказывает горожанин.

Действительно, такие развлечения могут быть опасны и завершиться трагедией, поэтому лучше не рисковать жизнью и проехаться внутри салона.

Напомним, мы раньше писали о том, как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зачеперы» и езда с открытой дверью.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: