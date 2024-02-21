Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

Сегодня 20:11
просмотров

В Днепре заметили трамвайного зацепера.

Новости Днепра про В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

Юношу, ехавшего снаружи трамвайного вагона в Днепре, прозвали «трамвайным уклонистом», ведь пассажир таким образом уклоняется от оплаты проезда. Видео происшествий безбилетника-экстремала выложили в городском тг-канале.

В комментариях к видео днепряне отметили, что юноша, скорее всего, едет в сторону военкомата в районе Озерки, поэтому его трудно назвать «уклонистом» в привычном для этого смысле.

Новости Днепра про В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

Горожане также ностальгируют по временам, когда и сами занимались зачеперством, чтобы не платить за проезд.

Даже когда проезд был 3 коп. были такие зацеперы, но тогда было удобнее, на старых трамваях сзади была лестница и смельчаки висели на ней! – отмечает горожанин.

Днепряне говорят, что в 90-х это было нормальным местом для пассажира, а один из комментаторов вспоминает, что и сам таким образом катался в университет. Однако горожане напомнили о трагических случаях среди решившихся проехаться «с ветерком».

Много лет назад, вот так катаясь на трамвае 1 маршрута, размазало мальчика лет 8. Части тела собирали по всему проспекту, – рассказывает горожанин.

Действительно, такие развлечения могут быть опасны и завершиться трагедией, поэтому лучше не рисковать жизнью и проехаться внутри салона.

 

Напомним, мы раньше писали о том, как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зачеперы» и езда с открытой дверью.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми
Новости Днепра
Сегодня 17:20
Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми

В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.

Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма
Новости Днепра
Сегодня 17:19
Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма

Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает…

Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов
Новости Днепра
Сегодня 16:17
Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов

Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за…

Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе
Новости Днепра
Сегодня 15:53
Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе

Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее…

Последние новости

Житель Никополя намарадерил у соседей на 100 тысяч гривен
Житель Никополя намарадерил у соседей на 100 тысяч гривен

Жителя Никополя обвиняют в мародерстве.

Сегодня 19:21
5
просмотров
Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбой
Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбой

Причина проблем с отоплением в Кривом Роге – российские удары, из-за которых система отопления дала сбой.

Сегодня 18:43
3
просмотров
В Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении
В Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 18:01
6
просмотров
Не Новая Самар: нардепы собираются вернуть Новомосковску историческое название
Не Новая Самар: нардепы собираются вернуть Новомосковску историческое название

Похоже, Новомосковск таки будет называться Самар.

Сегодня 17:56
3
просмотров
Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми
Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми

В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.

Сегодня 17:20
2
просмотров
Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма
Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма

Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает менее 15 лет не могут получать пенсию. Государство вместо этого выплачивает им социальную помощь. Каждый год сумма помощи может меняться, поскольку зависит от суммы прожиточного минимума.

Сегодня 17:19
1
просмотров
На Днепропетровщине спасли лебедя, который примерз ко льду
На Днепропетровщине спасли лебедя, который примерз ко льду

Птицу спасали сотрудники ГСЧС.

Сегодня 17:01
6
просмотров
«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма
«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма

В сети вспомнили вдохновляющее обращение Мустафы Джемилева, где он спрогнозировал судьбу оккупированного Крыма.

Сегодня 16:29
3
просмотров
Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов
Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов

Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сегодня 16:17
4
просмотров
Части района на Днепропетровщине могут отключить насосную станцию из-за долгов
Части района на Днепропетровщине могут отключить насосную станцию из-за долгов

В общине на Днепропетровщине могут остановить помповую станцию из-за долгов.

Сегодня 15:55
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх