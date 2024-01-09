В Днепре замерзший пес путешествует по троллейбусам с пересадками

В Днепре замерзший пес катался по троллейбусам.

На днях в Днепре сильно похолодало. Температура воздуха опустилась до –15. От сильных морозов страдают прежде всего бродячие животные, которым некуда податься, чтобы согреться. На 12 квартале заметили пса, который ехал в салоне троллейбуса №9. Очевидцы говорят, что собака зашла в транспорт в 9 утра на остановке Днепропресс и проехала до троллейбусного ДЕПО.

Похоже собачка сильно замерзла и не хотела выходить на улицу, так как кондукторша не смогла ее выманить из салона куском хлеба, рассказывают пассажиры.

Вышел где-то на остановке троллейбусного депо напротив Varus.

Кондуктор попыталась выманить его корочкой хлеба, но он даже глазом не повел, замерз наверняка несчастный.

В семь часов утра сел в 9 троллейбус на остановке Днепропресс и вышел на остановке Гальченко.

Что интересно, этого же пса впоследствии заметили в троллейбусе №8. Очевидцы говорят, что собака забежала в салон в районе улицы Титова. Животное было вежливым, не лаяло и не мешало пассажирам, поэтому люди предположили, что у него есть хозяин. Однако никто не сопровождал четырехлапого, когда тот вышел из транспорта на проспекте Александра Поля.

После путешествий в троллейбусах, собака прибежала в офисное здание, что на проспекте Поля, 101. Неравнодушные люди впустили собачку к себе, чтобы пушистик согрелся. Люди предполагают, что он домашний, поскольку выглядит ухоженным и вежливым.

Поэтому сейчас горожане пытаются найти его хозяев.

Если у вас вдруг потерялась похожая на пушистого путешественника собака — детали ТУТ.

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