В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)

В жилом секторе на Чаплинской разгорелся пожар. Спасатели, которые приехали на место происшествия, увидели, что из окон частного дома шел густой, черный дым. Они приступили к ликвидации возгорания.
Меньше чем через полчаса возгорание погасили. Огонь повредил отделку потолка и стен и вещи дома на общей площади 30 кв. м.
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