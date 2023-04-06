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В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)

Сегодня 22:00
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Сегодня, 6 апреля, в Днепре по улице Чаплинской загорелся частный дом.

Новости Днепра про В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)

В жилом секторе на Чаплинской разгорелся пожар. Спасатели, которые приехали на место происшествия, увидели, что из окон частного дома шел густой, черный дым. Они приступили к ликвидации возгорания.

Меньше чем через полчаса возгорание погасили. Огонь повредил отделку потолка и стен и вещи дома на общей площади 30 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)

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